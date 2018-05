Course-poursuite en Belgique : la justice confirme que la petite Mawda, 2 ans, a bien été tuée par un policier

Le récit de ses parents était donc vrai. La petite Mawda Shawri, une fillette kurde irakienne de deux ans, qui fuyait son pays en compagnie de ses parents et son frère, a bel et bien été atteinte à la tête par une balle tirée par un policier belge dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Le policier en question a été identifié mais reste en liberté et devra être entendu par le Comité P, dédié à la surveillance des polices.