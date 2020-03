La Californie impose à son tour le confinement, 40 millions d’habitants concernés

La Californie est l’état le plus peuplé des Etats-Unis et la cinquième économie mondiale à lui seul en termes de PIB. Les cas ont doublé tous les quatre jours dans certaines zones. Les prévisions les plus alarmistes avaient annoncé que plus de 25 millions de Californiens pourraient contracter le Covid-19 dans les huit semaines à venir. Le gouverneur espère ainsi faire mentir les chiffres et endiguer l’évolution de l’épidémie. "Le but de cet ordre de confinement est de changer ces statistiques, de faire plier la courbe" pour faire en sorte que "cette projection ne devienne pas une réalité".

Le gouverneur de Californie emboîte ainsi le pas du maire de Los Angeles qui a confiné tous les habitants de la ville et sa région en début de journée. Ils doivent s’abstenir de tous les déplacements "non essentiels". Seuls sont autorisés ceux pour le ravitaillement en nourriture ou médicaments, des nécessités médicales, des soins aux enfants ou personnes âgées ou handicapées. Comme en France, les courtes promenades sont autorisées, en se tenant à bonne distance d'autrui.

Cette disposition ne concerne pas les emplois et services essentiels (alimentation, pharmacies, station-service, etc.) et les Californiens pourront s’y rendre à condition de conserver une distance de sécurité d’environ deux mètres. En revanche, les célèbres "malls", ces centres commerciaux gigantesques, ainsi que les commerces de détails non alimentaires, doivent cesser "toutes les opérations qui nécessitent la présence physique d'employés sur place".

Cette mesure est l’une des plus strictes prises aux Etats-Unis depuis le début de la crise. Jusqu’à présent, les décisions se sont faites localement, même si Donald Trump a décrété l'état d'urgence au niveau national. Même New York, la ville la plus touchée dans le pays, s’est contenté de recommandation à rester chez soi et les transports circulent toujours. Gavin Newsom a expliqué avoir fait part de ces prévisions alarmantes dans une lettre adressée mercredi au président Donald Trump pour demander une aide d'urgence des autorités fédérales. Il n’a cependant fixé aucune date de fin à la mesure de confinement car "la situation est mouvante".