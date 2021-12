Covid-19 : 75.000 décès en octobre, le mois le plus meurtrier en Russie

Le bilan total de la pandémie en Russie s'établissait ainsi à plus de 520.000 morts fin octobre, selon Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au virus que le décompte gouvernemental. D'après ce bilan, la Russie (145 millions d'habitants) est le troisième pays le plus meurtri au monde après les États-Unis et le Brésil. Le décompte du gouvernement russe, qui repose sur une définition très restrictive des décès dus au coronavirus, rapporte pour sa part 278.857 morts depuis le début de la pandémie, selon les derniers chiffres.