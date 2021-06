Covid-19 : comment expliquer la flambée épidémique à Moscou ?

Depuis décembre, seuls 19,4 millions de Russes - sur une population de 146 millions - ont reçu au moins une dose de vaccin, d'après le site Gogov qui agrège les données des régions et médias, faute de statistiques nationales officielles en Russie. Cela correspond à 13% de la population.

Une part importante des Russes se méfie des vaccins développés dans leur pays, malgré la communication de l'appareil d'État russe qui met en avant les prouesses du "Spoutnik V", vaccin développé par la Russie et disponible depuis plus de six mois. "On a peur d'être malades, mais on ne se fait pas vacciner car on a aussi peur du vaccin", a résumé à l'AFP Inna Soumina, Moscovite de 52 ans.