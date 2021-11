Covid-19 : un nouveau variant, aux multiples mutations, détecté en Afrique du Sud

"Ce qui nous préoccupe, c'est que cette variante pourrait non seulement avoir une capacité de transmission accrue, mais aussi être capable de contourner certaines parties de notre système immunitaire", a déclaré un autre chercheur, le professeur Richard Lessells. À ce jour, 22 cas ont été signalés, touchant principalement des jeunes, selon l'Institut national des maladies transmissibles (NICD). Mais, selon le NICD, le nombre de cas détectés et le pourcentage de tests positifs augmentent rapidement, en particulier dans la province la plus peuplée du Gauteng, qui comprend Pretoria et Johannesburg.