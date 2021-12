Allemagne : non, vaccinés et non-vaccinés ne sont pas interdits de fêter Noël ensemble Les autorités de santé allemandes face à Noël et une nouvelle vague de l'épidémie − ODD ANDERSEN / AFP

COVID - Une publication sur les réseaux sociaux laisse entendre que les personnes non vaccinées contre le Covid ne sont pas autorisées à passer les fêtes avec leurs proches vaccinés. Ce qui est faux, même si des restrictions de contact ont bien été mises en place.

En proie à une nouvelle vague de l’épidémie, le gouvernement allemand a-t-il interdit aux non-vaccinés de passer Noël avec leurs proches étant, eux, protégés contre le Covid ? C’est ce que laisse entendre en tout cas une publication sur Twitter, relayée en France et postée à l’origine par un certain Alexander Tschugguel. Celui-ci explique qu’en Allemagne, "les personnes vaccinées et non vaccinées ne sont pas autorisées à célébrer Noël ensemble" et illustre ses propos par la capture d’écran d’un article de la presse allemande, WDR ou Westdeutscher Rundfunk Köln, le média de service public en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Sur cette capture d'écran (voir plus bas), on lit en allemand : "Voici à quoi pourrait ressembler Noël avec un membre de la famille non-vacciné". Son auteur a encadré en rouge la partie qui l’intéresse particulièrement, dans laquelle est écrit : "Mais si une personne de plus de 13 ans n'est pas vaccinée, la famille doit prendre une décision. Veulent-ils tous faire la fête ensemble sans la personne non vaccinée ? Ou bien deux membres d'une même famille se retrouvent-ils avec la famille de la personne non vaccinée, tandis que le reste de la famille fait la fête ensemble ?". Pour y voir plus clair, nous avons retrouvé le fameux article cité ici. Il a bien été publié sur le site de WDR le vendredi 3 décembre et s’intitule "Covid et Noël : comment gérer les membres de la famille non vaccinés ?".

En début d’article, il est indiqué que "les nouvelles règles corona rendent pratiquement impossible une fête de Noël avec des membres de la famille non vaccinés". Quasiment impossible mais pas interdit, donc. Puis que selon ces nouvelles règles, "les personnes non vaccinées ne devraient être autorisées à rencontrer qu’un maximum de deux personnes d’un autre ménage". Jeudi 2 décembre, le gouvernement fédéral allemand a en effet annoncé de nouvelles restrictions dans le pays, en concertation avec les présidents des 16 Länder. Celles-ci sont sévères à l’égard des personnes qui ne sont pas vaccinées et qui représentent un peu moins de 29% de la population.

Pas de restaurant ni de contact illimité

Ces dernières n’auront plus accès aux commerces dits non-essentiels, aux restaurants, aux lieux culturels mais elles devront aussi limiter leurs contacts dehors comme à domicile à deux personnes d’un autre foyer que le leur. On peut retrouver le détail de ces règles, sur le site du gouvernement de Rhénanie-Nord-Westphalie. Elles ne mentionnent à aucun moment une interdiction de contact avec des membres vaccinés de sa famille, encore moins du même foyer. Autrement dit, une personne qui ne serait pas vaccinée au moment de Noël pourra passer les fêtes avec les membres de son foyer, sans limitation sur le nombre de personnes, et avec deux personnes d’un autre foyer au maximum. Ces restrictions ne s’appliquent pas aux enfants de moins de 14 ans.

Si ces mesures sont très strictes, elles n’en sont pas moins constitutionnelles. Avant que les autorités ne communiquent sur ce nouveau tour de vis, la Cour constitutionnelle s’est penchée sur un recours déposé par des opposants au confinement partiel, qui a déjà été en vigueur dans le pays. Dans sa décision rendue le 19 novembre, la juridiction fédérale a estimé que les restrictions de contact, de sortie ou les fermetures d’école "dans la situation de risque extrême de la pandémie étaient compatibles avec la Loi fondamentale".

Caroline Quevrain

