Covid-19 : après l'assaut, la crainte d'un cluster au sein du Capitole

Et ce dernier de raconter comment, selon lui, il a attrapé le Covid-19 : "Mercredi dernier, après avoir échappé de justesse à une foule hargneuse incitée à attaquer le Capitole et ses occupants par le président des États-Unis, j'ai dû passer plusieurs heures dans un lieu sécurisé mais confiné avec des dizaines d'autres membres du Congrès".

Pour Brad Schneider, le cluster aurait pu être évité si tout le monde avait joué le jeu des gestes barrières. "Plusieurs élus républicains dans la pièce ont catégoriquement refusé de porter un masque", a en effet dénoncé l'élu. Deux autres députées démocrates, Pramila Jayapal et Bonnie Watson Coleman, qui étaient confinées dans la même pièce du Congrès, ont eux aussi contracté le virus… et avancé la même explication.

"Beaucoup de républicains persistaient à refuser de prendre les précautions minimums contre le Covid-19 et porter un simple masque dans une salle surpeuplée en pleine pandémie, provoquant un événement super-propagateur en plus d'une attaque de terrorisme intérieur", a expliqué Pramila Jaypal, qui s'est volontairement placée en quarantaine. "Le temps passé dans la salle a duré plusieurs heures et plusieurs républicains ont non seulement refusé de porter un masque mais se sont moqués des collègues et du personnel qui leur en proposaient", a-t-elle détaillé dans un communiqué.