Covid-19 au Brésil : une vidéo truffée de dérapages de Bolsonaro diffusée par un juge

Elle était censée rester confidentielle... Pas de chance, la vidéo officielle d'une réunion ministérielle du 22 avril, au cours de laquelle le président brésilien multiplie les insultes et les jurons, et s'en prend violemment aux gouverneurs du pays ayant pris des mesures contre le coronavirus, a été rendue publique vendredi par un juge de la Cour suprême. Un énième dérapage de Jair Bolsonaro, alors que le Brésil voit s'envoler le nombre de décès dus au Covid-19 : plus de 20.000, et au moins 300.000 cas recensés, ce qui en fait le troisième pays le plus contaminé de la planète.

Cette vidéo est en fait une pièce à conviction clé de l'enquête visant à établir si le président d'extrême droite a tenté d'interférer illégalement dans des enquêtes policières visant certains de ses proches. Ces accusations ont été formulées par l'ex-ministre de la Justice, Sergio Moro, ancien juge anti-corruption très populaire qui a démissionné avec fracas il y a un mois, après le limogeage du chef de la police fédérale, un des principaux organes d'investigations du Brésil.