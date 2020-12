Au Portugal, les cinés, théâtres et restaurants sont-ils restés ouverts ?

Alors que le Portugal avait été relativement épargné par la première vague du coronavirus, notamment grâce à un confinement très précoce, ce pays avait repris une activité normale cet été. Comme le reste de l'Europe, il a connu une décrue de l'épidémie, avant de voir le nombre de nouveaux cas exploser dès la fin septembre . Le gouvernement a donc décidé de mettre en place un état d'urgence sanitaire le 9 novembre dernier. Formellement prolongé jusqu'au 23 décembre, les dirigeants du pays ont déjà prévenu qu'il sera étendu au moins jusqu'au 7 janvier. Mais les mesures décidées sont bien différentes de celles observées en France. Elles sont différenciées selon les zones et le niveau de progression de l'épidémie. Et les autorités n'ont jamais reconfiné, préférant avoir recours au couvre-feu.

Les 308 communes de ce pays de dix millions d'habitants sont donc classées en plusieurs zones. Les municipalités à risque modéré, haut, très haut et extrême. Dans la première catégorie, il y a un couvre-feu entre 23 heures et 5 heures du matin, avec interdiction de circuler sur la voie publique. Cette heure est avancée dans les autres municipalités, où les autorités ont également décidé d'interdire tout déplacement le week-end dès 13h. Concernant les lieux culturels, ils sont donc bien ouverts. Les musées et espaces culturels ont pu rouvrir avec des mesures de circulation, de distanciation sociale et sanitaires spécifiques, tandis que les salles de cinéma et théâtre ont une capacité d'accueil réduite, avec places attribuées et distanciation physique. Le port du masque est obligatoire. Les séances ont cependant dû être avancées afin de respecter le couvre-feu dans les zones concernées.

Les restaurants et cafés sont eux aussi ouverts, avec un protocole sanitaire strict, mais doivent fermer à 22h30 dans les municipalités considérées à haut risque, 30 minutes plus tôt dans celles à haut risque. À noter que pour les communes à risque très élevé et extrêmement élevé, toutes ces activités sont fermées les samedis et dimanches. C'est par exemple le cas de Lisbonne, la capitale. Des mesures qui font du Portugal l'un des pays européens où les consignes sont "les moins restrictives", comme s'en est félicité le ministre de l'Intérieur le 4 décembre dernier.