Au port de Douvres, la colère des routiers coincés à la frontière britannique

CRISE SANITAIRE - Si le Royaume-Uni sort peu à peu de son isolement, ce mercredi, un test Covid négatif est obligatoire pour rejoindre la France. Dans la zone portuaire, la situation se décante très lentement et les chauffeurs bloqués sont excédés.

Les nerfs lâchent. Dans le port de Douvres, les routiers tentent de forcer le barrage. Sans succès. Ils finissent par en venir aux mains avec la police britannique. Derrière des panneaux de signalisation, d'autres automobilistes filment la situation chaotique et crient "Freedom" (liberté) sous une pluie battante. Vêtues d'une veste jaune fluo, les forces de l'ordre peinent à contenir ces hommes en colère. Pour certains, cela fait plusieurs heures qu'ils attendent dans le froid. Sur place, impossible de se rendre aux toilettes ou d'obtenir un repas chaud. Comment en est-on arrivé là ? Dimanche, une cinquantaine de pays - dont la France - avaient décidé de couper leurs liaisons avec le Royaume-Uni suite à la découverte d'une nouvelle souche outre-Manche. Mardi 22 décembre au soir, un accord a été trouvé entre Paris et Londres pour reprendre les échanges dans un contexte sanitaire particulier. Seule condition pour traverser la frontière : être muni d'un test covid négatif. Mais l'isolement britannique a eu pour conséquence d'engorger le port de Douvres, au désespoir de milliers de routiers impatients de rentrer chez eux pour Noël.

À Douvres, l'organisation du dépistage rapide - qui livre un résultat en trente minutes - prend du temps. Et les chauffeurs s'impatientent. "Ils disent qu'il y aura un test Covid pour nous" mais "rien ne vient", déplore, très ému, Ezdrasz Szwaja, un routier polonais pris au piège, comme des milliers d'autres. Alors qu'une course contre la montre s'opère, les tests mettent du temps à être acheminés. "Je comprends qu'un test soit nécessaire mais qu'ils viennent nous les apporter ici, à Douvres. Au lieu de cela, ils nous envoient dans un centre à 100 kilomètres où on restera bloqués", peste un autre conducteur. Pour afficher leur mécontentement, certains camions bloquent le passage ajoutant un peu plus au sentiment de pagaille. "Si on ne peut pas entrer en France, alors personne ne pourra sortir", lâche l'un d'eux. Vu du ciel, le tableau est impressionnant : des milliers de poids-lourds multicolores attendent en file indienne. Mais ce comportement ne plaît pas à tout le monde. "Certains routiers n'ont pas de tests négatifs mais ils ne veulent pas laisser passer les gens comme moi, qui ont bien un résultat négatif", s'emporte l'un d'eux. Et que se passe-t-il si un chauffeur est positif ? Il sera alors soumis à un test PCR, et placé à l'isolement dans un hôtel pendant dix jours en cas de nouveau résultat positif.

4000 poids lourds bloqués à la frontière

L'armée a été appelée en renfort pour relever cet énorme défi logistique. Suite à la fermeture des frontières, d'importants retards se sont accumulés. "Il faudra quelques jours pour nous sortir de cette situation", a averti le ministre britannique des Collectivités locales, Robert Jenrick, à la télévision britannique. Selon l'homme politique, quelque 4000 poids lourds étaient bloqués mardi soir dans le Kent, autour de la zone portuaire : de 700 à 800 sur l'autoroute menant de Londres au port et près de 3000 sur l'ancien aéroport voisin de Manston.

Et cette pagaille pourrait créer bien plus de dégâts sur le plus long terme. En effet, la congestion du port de Douvres continue à alimenter les craintes pour le ravitaillement du pays, très dépendant des rotations de camions. Le géant des supermarchés Tesco a annoncé, ce mardi, rationner certains produits de première nécessité comme les œufs, le riz et le papier toilette. La peur est d'autant plus forte que les jours sont comptés avant la fin de la période de transition post-Brexit le 31 décembre. Cela pourrait entraîner de graves perturbations dans les échanges en cas d'absence d'accord entre Londres et l'Union européenne.

Côté français, l'heure est à l'organisation face à cette situation inédite. En effet, les zones portuaires de l'hexagone s'apprêtent à recevoir des milliers de véhicules. Comment vont-ils être transférés le plus rapidement possible ? "Il y a sept bateaux qui peuvent acheminer en 24 h au minimum entre 3500 à 4000 camions. Il faut donc compter 24 h pour rattraper le retard", explique Jean-Marc Puissesseau, président de la société d'exploitation des ports du détroit (SEPD) dans les ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer. Si les chauffeurs s'agacent, la situation s'éclaircit pour les simples usagers. Ce matin, les ferrys entre le Royaume-Uni et la France ont repris leur va-et-vient. À bord, seules les voitures de particuliers sont autorisées. Autre signe positif pour les expatrié, le premier Eurostar à destination de Paris a circulé ce matin. Seule condition pour monter à bord, montrer un test Covid négatif. Alors qu'ils pourront rejoindre leurs familles pour les fêtes, reste à savoir si les chauffeurs routiers arriveront à temps.

Audrey Parmentier