Covid-19 aux États-Unis : la Maison Blanche s’écharpe avec le Dr Fauci

La Maison-Blanche contre-attaque face au Dr Fauci. Le directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses américain et membre de la cellule de crise sur la pandémie a critiqué la stratégie du gouvernement Trump dans sa gestion de la résurgence du coronavirus aux Etats-Unis.

Longtemps conseiller le plus en vue du chef de l'Etat sur la pandémie, Anthony Fauci a estimé dans un entretien au Washington Post paru samedi 31 octobre que les Etats-Unis n'auraient pas pu être "plus mal positionnés" pour faire face à l'accélération du nombre de cas de Covid-19. "Nous allons souffrir", a prévenu celui qui est aussi directeur de l'Institut des maladies infectieuses. "La situation n'est pas bonne."

Anthony Fauci a indiqué que Donald Trump ne prenait plus ses conseils et lui préférait désormais le neuroradiologiste Scott Atlas, favorable à une large réouverture de la société américaine plutôt qu'à un renforcement des mesures de prévention. "D'un seul coup, ils ne voulaient plus écouter notre message, parce qu'ils ne correspondaient pas à ce qu'ils voulaient faire", affirme celui qui dit ne plus avoir parlé au président depuis plusieurs semaines.