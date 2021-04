Covid-19 : aux États-Unis, on s'inquiète de poches de résistance à la vaccination

Une analyse des données de vaccination réalisée par le média américain Bloomberg montre que de nombreux États et villes commencent à accumuler des doses de vaccin contre le Covid-19. Faute de demande, ces stocks grossissent.

Une dose sur trois ne serait pas utilisée dans certains États. Alors qu'au début de la campagne de vaccination, elles étaient attribuées très rapidement, 22% des doses distribuées resteraient inutilisées, en moyenne, au 12 avril dernier. Les stocks sont élevés en Alabama ou en Géorgie, deux États du Sud, où la proportion de doses non-utilisées est respectivement à 37,5% et 34,9%. À l'inverse, le Wisconsin présente un taux d'inutilisation de 11,9%.

Si la campagne vaccinale n'a pas la même vitesse à l'échelle nationale, l'État de New York est protégé à près de 34,4% quand l'Alabama ne l'est qu'à 23,3%, des disparités se retrouvent aussi à une échelle plus locale. Bloomberg se penche ainsi sur la Virginie. Si la demande est très forte à Charlottesville, quelques kilomètres plus loin, à Lynchburg, les rendez-vous vaccinaux peinent à trouver preneurs.