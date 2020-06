Aux Etats-Unis, un employé d'un Starbucks refuse de servir une cliente non-masquée et reçoit près de 70.000 dollars en soutien

Lundi 22 juin, un employé d'un Starbucks de San Diego, en Californie, a refusé de servir une cliente qui ne portait pas de masque, une consigne pourtant obligatoire à l'intérieur de l'établissement. Cette dernière, dénommée Amber Lynn Gilles, a exprimé son indignation en postant un cliché du serveur sur son compte Facebook en écrivant : "voilà Leneen de Starbucks qui a refusé de me servir parce que je ne portais pas de masque. La prochaine fois j'appellerai les flics et apporterai une exemption médicale".

Le fameux Lenin a répondu le 23 juin à ce geste inattendu dans une vidéo postée sur Youtube, vêtu d'un masque, comme un clin d’œil à l'événement. L'employé du Starbucks a a remercié tous les donateurs et a conclu par "n'oubliez pas de vous aimer les uns les autres et de porter un masque". Dans une autre vidéo, celui-ci a tenu à raconter sa version des faits, expliquant avoir redirigé la cliente "vers les recommandations sanitaires et celle du port obligatoire du masque dans le café". Puis indique qu'"elle s'est alors énervée puis est partie avant de revenir pour me demander mon nom. Je lui ai alors donné et elle m'a pris en photo. Elle m'a dit qu'elle contacterait l'entreprise avant de repartir en riant."