Covid-19 : aux Pays-Bas, plusieurs blessés au cours d'une manifestation contre les restrictions sanitaires

Les incidents ont éclaté lors d'une manifestation contre les restrictions sanitaires et les plans du gouvernement de restreindre l'accès des personnes non-vaccinées à certains sites. Les Pays-Bas ont été les premiers en Europe occidentale à réintroduire la semaine dernière un confinement partiel avec une série de restrictions sanitaires, touchant notamment le secteur de la restauration. Objectif : atténuer la flambée de Covid dans le pays. Comme une grande partie du reste de l'Europe, les Pays-Bas ont en effet observé une hausse ces derniers jours, avec plus de 21.000 nouvelles infections signalées vendredi.

En janvier, les Pays-Bas ont connu leurs pires émeutes depuis quatre décennies, y compris à Rotterdam, après l'entrée en vigueur d'un couvre-feu. Bis repetita, près d'un an plus tard ? Les dernières restrictions, annoncées le 12 novembre, avaient déjà déclenché des affrontements entre manifestants et policiers devant le ministère de la Justice à La Haye. Ce samedi, plusieurs milliers de manifestants sont attendus à Amsterdam et dans la ville méridionale de Breda, indiquent les médias locaux.