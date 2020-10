Covid-19 : la Maison Blanche abandonne l'idée de "contrôler la pandémie"

C'est comme un aveu de défaite. Ce dimanche 25 octobre, le chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, a annoncé sur la chaîne américaine CNN, que le gouvernement n'allait plus essayer de “contrôler la pandémie” mais se concentrerait désormais sur la découverte de “vaccins, des traitements et d'autres moyens d'atténuer" la maladie.

Alors que les Etats-Unis ont battu, deux jours de suite des records d'infections quotidiennes au coronavirus avec près de 90.000 nouveaux cas détectés samedi et près de 225.000 Américains morts, c'est une annonce qui passe mal à seulement neuf jours de la présidentielle américaine.

Les démocrates n'ont pas tardé à réagir aux déclarations de Mark Meadows. Kamala Harris, qui se présente aux côtés de Joe Biden en tant pour le poste de vice-présidente, a accusé Donald Trump et son gouvernement de battre en retraite face au virus. "Ils reconnaissent leur échec", a-t-elle déclaré à des journalistes en réaction aux propos de Mark Meadows. "C'est le plus grand échec de toute administration présidentielle dans l'histoire américaine", a-t-elle martelé.

De son côté, Joe Biden, a lui aussi dénoncé les propos du chef de cabinet de Donald Trump, "ce n'était pas une erreur de Meadows", a dénoncé le candidat démocrate dans un communiqué. "C'était un constat honnête de la stratégie du président Trump depuis le début de la crise : agiter le drapeau blanc de la défaite et espérer que si on l'ignore, le virus s'en ira. Ça n'a pas été le cas et ça ne se sera pas", a-t-il tonné.

Depuis le début de la pandémie, le président américain est critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire. Il est accusé de minimiser la gravité du virus en le comparant à une grippe saisonnière, une comparaison de nouveau faite par son chef de cabinet : "C'est un virus contagieux, exactement comme la grippe", a-t-il dit sur CNN. Donald Trump a, lui, déclaré depuis l'Etat du New Hampshire où il était en meeting : "On a les vaccins, on a tout, on tourne la page. Même sans les vaccins, on tournerait la page. Ça va finir".