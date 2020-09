Covid-19 : avec plus de 200.000 morts, les Etats-Unis s'enfoncent dans la crise

Dans le détail, sur les sept derniers jours, environ 5.300 personnes sont mortes du virus aux Etats-Unis, contre quelque 2.000 dans l'Union européenne, selon des données compilées par l'AFP à partir de sources officielles. Rapporté à la population, le coronavirus tue chaque jour quatre fois plus en Amérique qu'en Europe. Autres données évocatrices : au moins 6.000 patients sont hospitalisés dans un service de réanimation, et 1.500 sous respirateur artificiel, selon le Covid Tracking Project.

Le "Covid sera la troisième cause de décès cette années aux Etats-Unis, plus que les accidents, les accidents vasculaires cérébraux et Alzheimer", a tweeté Tom Frieden, ancien directeur des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Et d'ajouter : "Nous sous-estimons ce virus à notre péril, et au péril de ceux que nos décisions affectent".

Comme le virus est plus diffusé géographiquement qu'au printemps et ne provoque pas les scènes d'hôpitaux submergés qu'on a vues alors à New York, il n'apparaît pas au centre des préoccupations de Donald Trump. Celui-ci fait campagne pour sa réélection le 3 novembre et il est focalisé cette semaine sur le choix du ou de la juge appelée à remplacer Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême, après son décès vendredi.