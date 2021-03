Avec plus de 1000 morts du Covid-19 par jour, le Brésil s'enlise dans la crise sanitaire

Le Brésil est à bout de souffle. Les records de morts du Covid-19 pleuvent, jour après jour. Mercredi 3 mars, on y a enregistré 1910 morts. La veille, 1641. Avec un total de 259.271 morts à la suite de l'épidémie, l'immense pays latino-américain est le plus endeuillé au monde après les États-Unis. "Pour la première fois depuis le début de la pandémie, on assiste dans tout le pays à une détérioration des différents indicateurs", a indiqué ce mardi la Fondation Fiocruz, qui dépend du ministère de la Santé.

En effet, la situation brésilienne est critique sur plusieurs points. En premier lieu, des hôpitaux qui sont au bord de l'effondrement. Selon le ministère de la Santé, le "scénario est alarmant" avec des taux élevés de syndromes respiratoires aigus sévères (SRAS) et une occupation des lits en soins intensifs supérieure à 80% dans 19 des 27 États du pays. Même les États les mieux dotés en infrastructures hospitalières, dans le Sud par exemple, voient leurs services de soins intensifs en "alerte critique."

Si le Brésil avait déjà été touché par la première vague, la deuxième est encore pire. Au cours des sept derniers jours, la moyenne mobile de morts du coronavirus a été de 1331, un chiffre qui jusqu'en février n'avait jamais été au-delà de 1100. Cette moyenne était repassée au-dessus de 1000 en janvier, un sommet qui n'avait jusque-là était atteint qu'entre juin et août 2020, pire période de la première vague.

Selon les épidémiologistes, le Brésil paie l'addition pour les réunions familiales et amicales qui se sont déroulées lors de la période des fêtes de Noël et du Nouvel An. À cela pourrait s'ajouter la "facture" de la période du carnaval de la fin février, qui a donné lieu à des rassemblements festifs en dépit de leur interdiction et de l'annulation des grands défilés, comme à Rio. Les scientifiques invoquent aussi le variant P1 apparu en Amazonie, qui est deux fois plus contagieux et a essaimé dans 17 États du Brésil et plusieurs pays étrangers.