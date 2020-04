Boris Johnson et le coronavirus, de la désinvolture à l'hospitalisation en soins intensifs

Le 12 mars, Boris Johnson qualifie la pandémie de "pire crise de santé publique depuis une génération" et prévient que de nombreux Britanniques perdront des être chers. Mais l'approche de son gouvernement continue de détonner avec les mesures radicales prises par d'autres pays en Europe, où le confinement est mis en place et les écoles sont fermées.

Le 3 mars, lors d'une conférence de presse, le Premier ministre conservateur de 55 ans fanfaronne : il a "serré la main à tout le monde" en visitant un hôpital où se trouvaient des malades du Covid-19. Et il continuera à le faire, se vante-t-il. Deux jours plus tard, le Royaume-Uni annonce son premier mort, alors que l'épidémie, partie de Chine, poursuit sa progression meurtrière à travers la planète.

Devant la presse, Boris Johnson répète sa recommandation de bien se laver les mains - il le fait lui-même "le temps qu'il faut pour chanter 'Joyeux anniversaire' deux fois". Aux personnes de plus de 70 ans, considérées comme les plus vulnérables face au coronavirus, il conseille simplement de ne pas partir en croisière.

Face à la multiplication des critiques, et surtout après une étude scientifique alarmiste annonçant des centaines de milliers de morts si aucune mesure de distanciation sociale n'est prise, le gouvernement commence à changer son fusil d'épaule. Le 16 mars, il demande au public d'éviter tout contact et déplacement "non essentiels", en favorisant le télétravail. Mais l'ordre de fermer les écoles, pubs, restaurants, cinémas et salles de gym ne tombe que quelques jours plus tard, le 20 mars.

Le 23 mars, Boris Johnson finit par s'adresser à la population à la télévision: le confinement est décrété pour trois semaines. Lui-même et certains de ses ministres continuent toutefois de participer en personne à des réunions.