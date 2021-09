Royaume-Uni : les stations-service bientôt en panne sèche ?

Voilà une illustration des difficultés subies par les Britanniques sous l'effet de la pandémie et du Brexit. Un peu partout en Angleterre, des files d'attente de plusieurs centaines de mètres se forment devant les stations-essence, avec des automobilistes pris de panique par peur d'une pénurie. "Je suis vraiment désespéré, et je ne sais pas où aller ensuite", lance l'un d'eux, interrogé par le JT de 20H dans la vidéo en tête de cet article.

Depuis le Brexit et la mise en place de visas de travail, les chauffeurs routiers, notamment d'Europe de l'Est, ne viennent plus travailler au Royaume-Uni. Résultat : il en manquerait 100.000. Face aux craintes de pénuries, le ministre des Transports, Grant Shapps, a appelé les automobilistes, ce vendredi 24 septembre au matin, à "agir comme d'habitude" et à ne pas procéder à des achats massifs sous l'effet de la panique, susceptibles d'aggraver la situation. La presse évoque également la possibilité de mobiliser l'armée pour livrer les carburants.

Autre secteur au bord de la crise : le gaz. Son prix flambe avec plus de 70% de hausse le mois dernier, entraînant des effets inattendus et inquiétants. Ainsi, des usines qui produisent du CO2 pour l'agroalimentaire, grosses consommatrices d'énergie, ont dû fermer. Et sans CO2, pas d'eau gazeuse dans les supermarchés, pas de bière dans les pubs. Et même la production de viande est touchée, comme l'explique Mike Holling, directeur des ventes et du marketing chez Sales Birds Bakery : "Ça, c’est notre stock de CO2, on l'utilise pour emballer la viande, pour la garder fraîche. Si ça devient rare, on devra chercher des alternatives. Mais les prix devront forcément augmenter", dit-il.