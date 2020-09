Covid-19 : Bruxelles renonce au port du masque obligatoire à l’extérieur

L'exécutif régional avait annoncé la semaine dernière l'arrêt de l'obligation du port du masque en extérieur partout dans Bruxelles. La mesure est effective à partit de ce jeudi 1er octobre. Cependant, les habitants de la capitale belge devront avoir un masque avec eux en permanence. Par ailleurs, en dehors des zones très fréquentées et des abords des écoles où le port du masque reste obligatoire, celui-ci sera fortement recommandé dès que la distanciation physique n'est pas possible. Sont notamment visées, les zones piétonnes de la place Sainte-Catherine ainsi que les quartiers des Marolles, Louise et De Wand.

Une décision saluée par le Bourgmestre (maire) d'Etterbeek dans la région bruxelloise, Vincent de Wolf. "ll y a eu des errements et des approximations de la part des autorités. Au bout d’un moment, les gens ne croient plus en ce qu’on leur dit", affirme-t-il. Selon lui, il était essentiel d'établir une règle simple et que tout le monde comprend. "On a son masque sur soi. Dès qu’on voit qu’il y a une densité de population importante, on le met. A l’inverse, quand on est dans un endroit où il n’y a quasiment personne, on peut le retirer", explique-t-il.