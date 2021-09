"Je n'ai pas le droit de sortir" : cas contact, une Française séparée de ses enfants depuis 35 jours à Hong Kong

En décidant de rentrer en France avec sa famille pour les vacances, Justine, une expatriée française, était sans doute loin de présager que l'été se terminerait pour eux de la sorte. En quarantaine dans un "hôtel" désigné par les autorités locales, et par conséquent privée de contact avec sa famille depuis plus d'un mois, elle a livré son témoignage à LCI ce lundi.

"On m'a envoyé à l'hôpital avec ma fille qui était positive mais asymptomatique", explique-t-elle. "Quand ma fille de même pas 4 ans a finalement été testée négative donc elle était guérie, on m'a prévenue qu'elle devait rentrer toute seule puisque mon mari et mes deux autres enfants étaient toujours en quarantaine", poursuit la mère de famille, précisant que la concernant, en tant que cas contact, "après cette semaine de quarantaine et ces 12 jours à l'hôpital, il fallait recommencer 21 jours au camp de quarantaine".

Et de poursuivre : "Je n'ai pas le droit de sortir, je réussis à ouvrir ma porte de temps en temps, il y a des gardes partout, je la referme vite quand quelqu'un passe".