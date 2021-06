Covid-19 : ces pays qui restent quasiment privés de vaccins

Plus les pays riches se vaccinent, plus les inégalités se creusent. Six mois après les premières campagnes de vaccination contre le Covid-19, aux États-Unis, au Royaume-Uni puis dans l'Union européenne, les mécanismes créés pour permettre aux pays les plus pauvres d'y accéder également accusent d'importants retards - en raison des difficultés liées au vaccin AstraZeneca mais aussi à l'accaparement des premières doses disponibles depuis janvier par les pays les plus riches -, au point de rendre les écarts incroyablement criants.

À ce jour, un quart des 2,3 milliards de doses administrées dans le monde l'ont été dans les pays du G7, où ne vit que 10% de la population mondiale, selon l'OMS qui a qualifié cet écart de "grotesque", dénonçant "un échec moral catastrophique". Au moment où les pays riches planifient déjà la vaccination intégrale de leurs populations, enfants compris, les pays à faibles revenus ne bénéficient que de 0,3% des doses injectées. Le taux de couverture dans les pays du G7 est de 73 doses pour 100 habitants, contre 2,8 doses en Afrique.