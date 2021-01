Covid-19 : ces symptômes qui différencient le variant anglais du virus classique

Quand variant rime avec différent. Selon une étude menée par l’office national de la statistique au Royaume-Uni, la forme du Covid-19 qui sévit depuis plusieurs semaines outre-Manche et qui commencent à essaimer de ce côté-ci de la Manche, a des symptômes spécifiques. Principales caractéristiques de celui qu'on appelle le B 1.1.7 ? Une forte toux et des maux de gorge.

En outre, l'étude montre que les maux de gorge sont fréquents pour les personnes atteintes du variant (21,88% contre 19,08%). Idem pour les poussées de fièvre, dont 21,69% des personnes infectées par le variant ont déclaré souffrir contre 19,28%. En revanche, la perte du goût et de l’odorat, souvent évoquée par les malades du Covid-19, sont moins souvent signalés par les personnes touchées par le variant B.1.1.7. Respectivement 15% et 16% des malades du nouveau variant déclarent ces symptômes, contre 18% et 19% pour les malades de la première forme du virus.

Le second symptôme le plus récurrent chez ces malades : la fatigue. Elle touche 32% d’entre eux, contre 29% des malades de la souche classique. Les douleurs musculaires, appelées myalgies, se manifestent quant à elles pour un quart des patients du premier échantillon, contre près d'un cinquième pour ceux du covid "classique".

Mutant anglais ou non, cette nouvelle forme du virus est en tout cas de plus en plus présente sur le sol français. Un cas de Covid-19 sur dix actuellement détectés en France pourrait être dû au variant anglais du coronavirus, soit trois fois plus que durant la première semaine de janvier, selon des estimations données mercredi par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.