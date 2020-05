Coronavirus : cinq nouveaux cas à Wuhan, berceau de la pandémie

Il s'agit du second jour d'augmentation du nombre de contaminations sur une journée depuis le 1er mai. Au lendemain de l'annonce de la première infection en plus d'un mois à Wuhan, berceau de la pandémie de Covid-19, la Chine a fait état lundi de cinq nouveaux cas de coronavirus dans cette ville du centre du pays.

D'après la chaîne, les transports en commun et les taxis sont suspendus depuis dimanche à Shulan et le niveau de risque épidémiologique de la ville a été relevé à son niveau le plus haut. La Chine avait jusque-là largement jugulé l'épidémie, à en croire les chiffres officiels qui ne font état d'aucun nouveau décès lié au nouveau coronavirus dans le pays depuis près d'un mois et permettant à l'activité de reprendre progressivement.