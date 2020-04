En dépit du coronavirus, les marchés de Wuhan, épicentre de la pandémie, rouvrent

Après plusieurs mois à l'arrêt, les marchés de Wuhan, berceau de la pandémie du coronavirus, ont rouvert en Chine. L'épidémie, qui a tué plus de 125.000 personnes dans le monde, semble largement endiguée dans le pays après la mise sous cloche de Wuhan et de ses 11 millions d'habitants du 23 janvier au 8 avril. Ainsi, une semaine après la levée du bouclage, des panneaux rappellent l'interdiction de la vente d'animaux sauvages et même de volaille vivante au marché Baishazhou, l'un des plus grands de la ville. Dans les haut-parleurs, des messages proclament "la victoire" du pays contre le coronavirus.