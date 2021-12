Avant la France, plusieurs pays réduisent la durée d'isolement des cas positifs de Covid-19

Face à la multiplication des cas et le risque de paralysie du pays, le gouvernement va revoir ses règles. Afin de limiter "l'impact sur la société d'une multiplication des contaminations et des cas contacts, qui peut entraîner une paralysie des services publics et privés", l'exécutif doit "ajuster" d'ici à la fin de la semaine les règles d'isolement pour les personnes testées positives et leurs cas contacts, a indiqué le Premier ministre Jean Castex, lundi 27 décembre. Confrontés à une situation similaire, plusieurs pays étrangers ont d'ores et déjà réduit la période de quarantaine.