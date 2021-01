Covid-19 : comment fait Israël pour vacciner autant ?

Comment expliquer cette campagne de vaccination menée tambour battant ? Tout d'abord, le système de santé israélien a facilité la mise en place de cette opération sanitaire d'envergure. En effet, les habitants doivent s'enregistrer auprès de l'une des quatre caisses médicales (HMO) du pays et les données sont numérisées. Ce dispositif permet de contacter et d'informer facilement les citoyens. Selon Les Echos, les patients âgés de plus de 60 ans ou à risque ont reçu un SMS pour fixer un rendez-vous et se faire vacciner. Près de 45% des plus de 60 ans en Israël ont reçu la première dose du vaccin. De leurs côtés, les professeurs peuvent obtenir la première injection depuis ce lundi 4 janvier.

Autre explication : les négociations faites en amont entre Tel-Aviv et les fabricants de vaccins. À ce sujet, Le Parisien rapporte que les doses auraient été financées 43% au-dessus du prix du marché afin d'être servi avant tout le monde et en profusion. Dans le pays, la population est largement favorable au vaccin. Et pour achever de convaincre les plus réticents, le gouvernement israélien a mis en place un passeport vert, permettant aux personnes vaccinées de se rendre dans les lieux culturels ou aux restaurants.