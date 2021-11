Confinement des non-vaccinés en Autriche : les centres de vaccination pris d'assaut

Et en effet, lundi, les files d'attentes devant certains centres de vaccination étaient importantes. À Vienne, il y avait notamment dix fois plus de candidats au vaccin qu'il y a deux semaines. "Nous attendons 6000 à 8000 personnes qui ont pris rendez-vous aujourd'hui. Mais tous ceux qui viendront, même sans rendez-vous, on les vaccinera, même si on doit travailler plus tard", a déclaré la responsable d'un centre de vaccination à TF1.