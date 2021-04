Dîners clandestins : de l'Argentine à l'Irlande, ces ministres épinglés pour leurs dérapages

Dernier exemple en date ? Le scandale dans lequel a été empêtré en février dernier Ginés Gonzalez Garcia. Le ministre de la Santé argentin proposait en effet à ses amis de se faire vacciner au ministère, sans prendre rendez-vous dans un hôpital. C'est un journaliste célèbre, Horacio Verbitsky, 71 ans, qui avait raconté lui-même à la radio s'être fait vacciner au ministère suivant les indications de son vieil ami le ministre, malgré le fait que l'Argentine soit l'un des pays les plus touché au monde par l'épidémie. Le scandale avait provoqué rapidement une déferlante de réactions sur les réseaux sociaux sous le mot-dièse #vacunasvip (#vaccinsVIP), et contraint à la démission le ministre.

Au Pérou, c'est un autre "Vacunagate" qui éclaboussé la classe politique. Ce scandale a éclaté le 12 février lorsqu'un quotidien a révélé que l'ex-président Martin Vizcarra (2018-2020), destitué en novembre par le Parlement, s'était vu administrer le vaccin du laboratoire chinois Sinopharm dès le mois d'octobre, avant même son homologation officielle le 31 décembre. Il s'est ensuite étendu au gouvernement intérimaire de son successeur, le président Francisco Sagasti. La justice, le Parlement et le gouvernement ont alors diligenté des enquêtes, permettant de recenser pas moins de 487 vaccins illégitimes. Parmi eux : 122 fonctionnaires, dont 16 membres du gouvernement démis depuis de leur fonction. Mais aussi les ministres des Affaires étrangères Elizabeth Astete et de la Santé, Pilar Mazzetti, qui ont démissionné, ainsi que le vice-ministre de la Santé, vacciné avec six membres de sa famille.

En août dernier, c'est un dîner de gala en Irlande qui a tourné en séisme politique. Ce repas, organisé pour les 50 ans du club de golf du Parlement irlandais avec plus de 80 invités, avait eu lieu le 19 août, au lendemain de l'interdiction des réunions de plus de six personnes en intérieur. Révélée dans la presse locale, la fête a provoqué une flopée de départs : après le ministre de l'Agriculture Dara Calleary et le vice-président du Sénat, Jerry Buttimer, le commissaire européen au Commerce, Phil Hogan, a démissionné le 26 août. Le 15 août, le président de l'agence chargée de promouvoir le tourisme en Irlande, Catherine Martin, avait également démissionné après des révélations sur ses vacances passées en Italie en dépit des appels à privilégier les voyages à l'intérieur du pays.