Contrôles renforcés aux frontières : les touristes vont-ils renoncer à venir en France ?

Leur périple pourrait se transformer en véritable casse-tête. Suite à l'allocution d'Emmanuel Macron ce lundi 12 juillet, les touristes non-européens vont voir les conditions d'entrée en France se durcir dès la semaine prochaine. Un test PCR négatif de moins de 48 heures ne sera plus suffisant. Les voyageurs devront aussi s'isoler pendant une durée encore non déterminée.

Les touristes en provenance des 28 pays classés "rouges" par le Quai d'Orsay seront plus durement touchés par ces contrôles sanitaires que les autres. Et pour cause, ils devront être doublement vaccinés par l'un des vaccins reconnus par l'Agence européenne des médicaments (EMA) - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson - et s'isoler pendant sept jours. En cas d'absence de vaccination, une quarantaine obligatoire de dix jours, contrôlée par les forces de sécurité, sera imposée. Les contrevenants devront payer 1000 euros d'amende, a prévenu le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Ce sera notamment le cas de la Tunisie dès demain - en raison de la dégradation sanitaire du pays qui enregistre le plus fort taux de mortalité du continent africain (100 morts par jour), selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Mais d'après Mélanie Lemarchand, ce durcissement ne change rien pour les voyageurs prévoyants. "La Tunisie était déjà classée 'orange' donc il fallait déjà s'inscrire dans un schéma vaccinal complet. Tous nos clients ont leur double dose", indique-t-elle.