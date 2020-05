Alors que le pays commence à rouvrir, un modèle prédit que le nombre de décès va doubler aux Etats-Unis DAVID DEE DELGADO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

MORTALITÉ - Selon un document interne consulté par le New York Times, l'administration Trump prévoit un quasi-doublement du nombre de morts quotidiens dus au Covid-19 d'ici le 1er juin. À cette date, et alors que certains États se déconfinent en ordre dispersé, 3000 personnes par jour pourraient perdre la vie.

Le bout du tunnel est encore loin, très loin. Selon de multiples modèles épidémiologiques qui ne prédisent pas d'arrêt subit des contagions pendant l'été, les États-Unis passeront, dès le mois de juin, la barre symbolique des 100.000 morts du Covid-19. L'administration Trump prévoit même un quasi-doublement du nombre de morts quotidiens dus à la pandémie de coronavirus d'ici cette date, selon un document interne dévoilé ce lundi 4 mai par la presse américaine. Selon le New York Times et le Washington Post, le rapport prédit plus de 200.000 nouveaux cas enregistrés par jour d'ici le 1er juin prochain, contre 25.000 à 30.000 nouveaux cas chacun de ces derniers jours. Ce bond stupéfiant s'accompagnerait quotidiennement de plus de 3000 morts. C'est près de deux fois plus que les 1750 décès recensés aujourd'hui.

La Maison Blanche n'a pas contesté l'authenticité du rapport, bien qu'il portait la mention "CDC" (Centres de prévention et de lutte contre les maladies), mais a argué que "les données" de ce document interne "ne reflétaient aucune modélisation du groupe de travail" de l'exécutif sur le coronavirus ou "des données que le groupe de travail a analysées", selon le porte-parole Judd Deere. "Les directives graduelles du président pour rouvrir l'Amérique sont guidées par une approche scientifique soutenue par les plus grands experts de santé et des maladies infectieuses de l'administration fédérale", a-t-il ajouté.

Les cas augmentent là où on se déconfine

Par ailleurs, le dit rapport prévoit un redémarrage rapide mi-mai, ce qui confirmerait les avertissements de nombreux experts qui estiment que la levée en cours des mesures de confinement dans certains États est prématurée. Malgré les mesures mises progressivement en place pour stopper la phase ascendante, la pandémie est restée sur un "plateau" tout le mois d'avril.

Si les plus grands foyers initiaux, comme New York, voient le nombre de leurs nouveaux cas quotidiens baisser, d'autres régions du pays, notamment en zones rurales et dans le Sud, ont pris le relais. L'Iowa, le Minnesota, le Tennessee et le Texas, qui ont rouvert partiellement leurs portes, connaissent une augmentation de cas, selon les données du New York Times. C'est aussi le cas de l'Indiana, du Kansas et du Nebraska, où certaines entreprises et des commerces non essentielles ont rouvert lundi.

