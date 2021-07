Covid-19 : face à la polémique, Boris Johnson se place à l'isolement

Face à la pression populaire, l'exécutif a finalement rétropédalé. Ainsi, Boris Johnson va s'établir, pendant plusieurs jours, à Chequers, la résidence de campagne des chefs de gouvernement, au nord-ouest de Londres. Lors de ce laps de temps, il "continuera à mener des réunions avec les ministres à distance". Keir Starmer, chef du Parti travailliste, a malgré tout dénoncé un gouvernement en plein "chaos", envoyant des messages contradictoires à la veille de la levée de quasi toutes les restrictions restantes en Angleterre, y compris l'obligation de porter le masque ou la distanciation sociale. À partir de lundi, le télétravail ne sera plus non plus la norme dans le pays.

Mis sous pression par la communauté scientifique et l'expansion du variant Delta, Boris Johnson a toutefois appelé à la vigilance. "S'il vous plaît soyez prudent et passez demain à l'étape suivante (de ce déconfinement) avec toute la prudence et le respect qu'il faut envers les autres, et les risques que la maladie continue de présenter", a plaidé dimanche le dirigeant sur les réseaux sociaux.