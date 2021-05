Après 26 cas liés au variant indien, Melbourne se reconfine pour sept jours

Ce reconfinement induit aussi la fermeture des écoles, des bars et des restaurants et l’interdiction des rassemblements. Le masque, lui, fera son grand retour sur le visage des Australiens, pourtant habitués à revivre normalement avec une circulation du virus quasiment nulle depuis le mois de janvier, où une dizaine de contaminations sont recensées en moyenne par semaine. À l'origine du retour de cette mesure draconienne, la stratégie, adoptée par l’Australie comme par son voisin néo-zélandais, d'une réduction à néant du nombre de cas. Cette stratégie dite "zéro covid", et que certains auraient aimé voir appliquée en Europe, oblige donc de passer par des mesures strictes et rapides, souvent locales, pour éradiquer les éventuels clusters qui se forment. Il s'agit ainsi du quatrième confinement de Melbourne depuis le début de la pandémie.

Mais pour certains responsables politiques, cette stratégie a montré ses limites. "Si nous avions eu une alternative à la quarantaine hôtelière [...], nous n'en serions pas là aujourd'hui", a déploré James Merlino. Le problème est d'autant plus notable que la vaccination a peine à avancer. Selon les chiffres consolidés par Our world in data, 13% de la population australienne a reçu au moins une première dose de vaccin et seulement 1,9% est totalement vaccinée. Répondant aux critiques, le Premier ministre Scott Morrison a affirmé qu’"aucun système n’est infaillible" et vanté l’efficacité de la lutte contre le virus.