Australie : les habitants de Melbourne ont-ils subi 235 jours de confinement ?

Dans le détail, Melbourne a en réalité connu non pas deux ou trois confinements, mais un total de six ! Le premier, à cheval sur avril et mai 2020, avait duré 43 jours. Avant qu'un deuxième ne soit imposé le 8 juillet 2020 et paralyse l'activité de la région durant 111 jours. Suivirent trois autres confinements, de 5, 14 et 12 jours. Le plus court avait notamment été décidé après la détection d'un foyer épidémique "hyperinfectieux" de contaminations au variant anglais.

Le 6e confinement, en vigueur depuis le 5 août cette année, a remis en place des mesures restrictives. Seuls six motifs de déplacement peuvent être invoqués pour sortir de chez soi, parmi lesquels se faire vacciner. Si la date prévue pour le déconfinement est respectée (le 26 octobre), les habitants de Melbourne auront subi une limitation de leurs mouvements durant un total de 267 jours.