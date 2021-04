Certificat sanitaire : à quoi pourraient ressembler nos voyages en Europe cet été ?

L’Union européenne travaille à ce que l’été soit le plus normal possible et que le tourisme redécolle. Pour faciliter les déplacements entre les pays européens, les 27 États-membres souhaitent mettre en œuvre un certificat sanitaire à compter du mois de juin sur le continent.

Annoncé par le commissaire européen Thierry Breton fin mars sur LCI, et mentionné dimanche par Emmanuel Macron dans son interview sur la chaîne américaine CBS, ce certificat sera accessible en version numérique ou papier et sera facultatif. Ainsi, il ne serait plus question de respecter une quarantaine pour visiter un pays voisin ou alors de produire systématiquement un test de dépistage négatif.