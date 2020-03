Depuis Wuhan, un médecin français conseille à la France de mettre en place le même confinement qu'en Chine

Interrogé par TF1, le docteur Philippe Klein a en effet préconisé d'instaurer en France en confinement total, et d'appliquer la méthode mise en place par les Chinois. Il a expliqué que les cas les plus sévères avaient été placés "dans les hôpitaux. Les formes les plus mineures, 85% des personnes, on les a placés dans des stades ou des salles d’exposition tous ensemble. Et les personnes qui étaient au contact de ces personnes caractérisées comme positives, on les a placées dans des hôtels."