Covid-19 : l'hécatombe se poursuit à la Maison Blanche

Le Covid-19 qui a fait irruption à la Maison Blanche ne s'est pas contenté de contaminer le président Donald Trump, mais a également atteint plusieurs membres de sa garde rapprochée. Tout d'abord, sa famille. Le milliardaire a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier que lui et son épouse, Melania Trump, 50 ans, avaient été testés positifs au nouveau coronavirus. Lui a été hospitalisé, mais elle effectue sa convalescence à la Maison Blanche. "Je me sens bien et je vais continuer à me reposer à la maison", a-t-elle tweeté lundi.