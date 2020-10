Donald Trump peut quitter l'hôpital mais n'est "pas sorti d'affaire" selon ses médecins

FEUILLETON - Le président américain a annoncé lundi soir qu'il allait bien et qu'il allait quitter l'hôpital militaire Walter Reed après trois jours de soins contre le Covid-19. Son équipe médicale assure cependant qu'il n'est pas encore tout à fait guéri.

Donald Trump, atteint du Covid-19, était hospitalisé depuis vendredi 2 octobre. La Maison Blanche avait d'abord annoncé que cette admission au centre médical militaire Walter Reed, en banlieue de Washington, n'était que préventive. Puis son médecin confiait trois jours plus tard que l'état de santé du président des Etats-Unis avait été plus grave que la version officielle. Il devait néanmoins l'hôpital ce lundi dans la soirée (mardi dans la nuit, heure française). Il l'a annoncé lui-même sur son canal de communication préféré, Twitter. "Je me sens vraiment bien ! N'ayez pas peur du Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie", a écrit Donald Trump. "Nous avons développé sous l'administration Trump, de très bons traitements et connaissances. Je me sens mieux qu'il y a 20 ans !", a-t-il ajouté.

Quelques minutes avant, il se plaignait que "les médias soient énervés" par sa sortie en voiture, la veille, pour saluer ses fans devant l'hôpital, assurant que son trajet avait été parfaitement sécurisé.

Traitements expérimentaux

Son équipe médicale a confirmé sa sortie dans l'heure suivant ce tweet, lors d'une conférence de presse donnée devant l'hôpital militaire. "Depuis 24h, l'état de santé du président continue de s'améliorer et tous les critères sont remplis pour qu'il puisse quitter l'établissement", a déclaré le docteur de la Maison Blanche, Sean Conley. "72h se sont passées depuis sa dernière poussée de fièvre, il ne présente pas de problèmes respiratoires, il n'est peut-être pas complètement tiré d'affaire, mais les experts médicaux qui l'encadrent et moi-même sommes d'accord sur le fait que tous nos examens et surtout son état de santé clinique permettent un retour en toute sécurité chez lui", a-t-il poursuivi.

"Il bénéficiera de soins médicaux de classe mondiale 24 heures sur 24", a ajouté le docteur Conley, en rappelant les différents traitements administrés à Donald Trump, dont certains relèvent de l'expérimentation. "Les signes vitaux du président sont très bons ce matin, sa température et son rythme cardiaque aussi, nous avons fait une examen totale avec l'équipe", a insisté un second membre de l'équipe médicale présidentielle. "Il recevra sa quatrième dose de Remdésivir ce soir avant de rentrer à la Maison Blanche, et la cinquième dose lui sera administrée demain à domicile", ont précisé les experts, confirmant que Donald Trump quitte l'hôpital seulement pour être soigné à la Maison Blanche, et non pour reprendre sa campagne au pied levé.

La rédaction de LCI