Encore malade du Covid-19, la "balade" de Trump pour saluer ses soutiens passe mal

Seulement, cette initiative a surpris et suscité de vives critiques, en particulier liées au risque pour les agents du Secret Service l'accompagnant. "Il faut que chaque personne présente dans le véhicule pendant cette sortie présidentielle complètement inutile soit mise en quarantaine pendant 14 jours", a affirmé James Phillips, du département de médecine de l'université George Washington et médecin résidant à l'hôpital militaire."Ils peuvent tomber malades. Ils peuvent mourir. Pour le théâtre politique. Commandés par Trump pour mettre leur vie en danger pour ce théâtre. C'est de la folie", a-t-il ajouté.

Il s'agit de la première apparition publique de Donald Trump, 74 ans, depuis son hospitalisation vendredi après avoir testé positif au Covid-19. Ce dimanche 4 octobre, à la veille d'un retour possible du président américain à la Maison Blanche, Donald Trump a brièvement salué ses partisans depuis sa voiture à l'extérieur de l'hôpital. A la surprise générale, un convoi de véhicules noirs est apparu devant les grilles de l'hôpital militaire de Walter Reed près de Washington en début de soirée, et Donald Trump, masqué, a salué à travers la vitre ses nombreux sympathisants, qui y étaient installés tout le week-end.

"Faire conduire ses agents des services secrets avec un patient Covid-19, qui plus est avec des fenêtres fermées, les expose inutilement à un risque d'infection. Et pour quoi ? Un coup de pub", a tweeté Zeke Emanuel, expert à la télévision et président du département d'éthique médicale et de politique de la santé de l'université de Pennsylvanie.