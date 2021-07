"Freedom Day" : le Royaume-Uni lève les restrictions malgré les inquiétudes

Finis la distanciation physique et le port obligatoire du masque, même si celui-ci reste recommandé dans les transports et magasins - et exigé dans les transports londoniens. Le Royaume-Uni vit ce lundi 19 juillet son "Freedom Day", permettant aux Britanniques de retrouver une liberté perdue avec les mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. Mais ce relâchement de la bride suscite des inquiétudes : 1200 chercheurs s'en sont alertés dans une lettre publiée dans la revue The Lancet.

Ces scientifiques internationaux estiment que la levée de l'essentiel des dernières restrictions est "une décision dangereuse et prématurée" qui pourrait avoir un impact considérable "sur les services de santé et le personnel de santé épuisé qui ne s'est pas encore remis des précédentes vagues d'infection". Pour les auteurs de la lettre, l'exécutif britannique doit donc "reconsidérer sa stratégie et prendre des mesures urgentes pour protéger le public".