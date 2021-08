Italie, Grèce, Royaume-Uni... il n'y a pas qu'en France que le pass sanitaire divise

Pour autant, 51% des Français "ne soutiennent pas" ces manifestations, selon un sondage Harris Interactive pour LCI publié le 30 juillet dernier, tandis que 40% les "soutiennent" (et 8% y sont indifférents). Mais cette division autour de la mesure censée contrer la nouvelle vague épidémique n'est pas propre à l'Hexagone. Italie, Royaume-Uni, Grèce, Allemagne... Dans tous les pas voisins où il est aussi question de pass sanitaire, des cortèges ont défilé dans les rues des capitales et grandes villes, ces dernières semaines.

De Rome à Turin en passant par Milan et Gênes, les manifestants ont été des milliers à protester contre l'adoption de cette mesure à travers le pays. "Liberté !", "Non à la dictature", ont notamment scandé les manifestants, le 24 juillet. "Mieux vaut mourir libre que vivre comme un esclave", pouvait-on lire sur une pancarte devant la cathédrale de Milan, quand dans le centre historique de Rome, une autre présentait une photo du portail du camp d'extermination d'Auschwitz (où figure l'inscription "Arbeit macht frei", "Le travail rend libre", ndlr), avec ces mots : "Les vaccins vous rendent libre". À Gênes, les manifestants portaient des étoiles jaunes où était inscrit "non vacciné". Pour autant, comme en France, l'annonce des nouvelles mesures restrictives face à la progression du variant Delta a provoqué une ruée sur la vaccination : jusqu'à + 200% dans certaines régions.

En Irlande, des cortèges ont également défilé dans les rues de Dublin notamment, des milliers de personnes s'étant rendues fin juillet devant la résidence du Premier ministre pour protester contre le pass vaccinal. Le 24 juillet, les restaurants et bars ont pu rouvrir uniquement aux personnes munies d'un certificat de vaccination, via leur carnet de santé ou le pass sanitaire européen.

Dès la mi-juillet à Athènes, près de 5000 personnes manifestaient contre le vote d'un décret rendant obligatoire la vaccination pour les soignants et personnels en maison de retraite, les salariés concernés devant être vaccinés, respectivement, au plus tard le 1er septembre et le 16 août. Les manifestations ont encore pris de l'ampleur depuis l'adoption du texte par le parlement. Le 24 juillet, plusieurs milliers de personnes étaient ainsi encore rassemblées devant le parlement grec, la police ayant dû faire usage de gaz lacrymogènes et de canons à eau pour disperser les manifestants.