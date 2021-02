Covid-19 : Pyongyang aurait tenté de pirater des données de Pfizer

Ils se sont déjà attaqués à des entreprises, des institutions et des centres de recherche, en particulier en Corée du Sud. Pyongyang a aussi dérobé au cours des derniers mois plus de 300 millions de dollars de cryptomonnaies via des attaques informatiques destinées à financer ses programmes nucléaire et balistique interdits, selon un rapport confidentiel de l'ONU publié il y a quelques jours.

Hacking ou non, la Corée du Nord est-elle elle aussi touchée par l'épidémie ? Le leader nord-coréen Kim Jong Un affirme que le pays n'a connu aucun cas de contamination. Mais des experts estiment que cette affirmation est peu vraisemblable étant donné que la Chine limitrophe est le principal partenaire commercial et soutien de Pyongyang.