Covid-19 : la Suède enregistre son plus grand nombre de décès depuis la grande famine de 1869

Pas de confinement, pas de fermeture d’école, mais une "immunité collective". C’est le choix de la Suède depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Le pays compte, à ce jour, près de 6.000 décès et presque 86.000 cas confirmés de coronavirus. Un chiffre qui peut paraître peu élevé par rapport au reste de l’Europe, mais qui a une toute autre signification pour la Suède.

D’après l’institut national des statistiques suédois, le pays a enregistré son plus grand nombre de décès en 150 ans pour le premier semestre de 2020. Entre les mois de janvier et de juin, 51.405 décès ont été dénombrés dans le pays, ce qui représente une hausse de 15% par rapport à la même période en 2019. Et cette nouvelle n’a rien d’anodine quand on prend en compte l’histoire du pays. Il s’agit du plus grand nombre de décès depuis la grande famine de 1869 qui avait fait 55.431 morts.