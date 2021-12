Le Japon a-t-il vraiment reconnu que l'ARN messager est "dangereux pour la santé" ?

Plus de huit milliards de doses ont été administrées à travers le globe. Mais certains continuent de penser que les vaccins sont "mortels". À l'instar d'un internaute qui assure ce dimanche 19 décembre que le Japon aurait "confirmé que les vaccins de Moderna et Pfizer sont dangereux". Vidéo à l'appui, il alerte sur ces deux produits utilisés contre le Covid-19 indiquant qu'il provoquerait "une inflammation des muscles cardiaques chez les jeunes individus, entraînant des dommages et la mort". Des arguments mensongers qui déforment complètement les propos tenus dans la vidéo citée.

Car la source de cet internaute est on ne peut plus officielle. Il s'agit d'une information issue de la version anglaise du NHK - littéralement la "compagnie de diffusion du Japon" - qui gère les stations de radio et de télévision du service public japonais. Cependant, la présentatrice ne déclare absolument pas que de jeunes hommes seraient décédés des vaccins à ARN messager. Elle annonce (en anglais dans la vidéo) que "le ministère de la Santé local a annoncé que les vaccins de Moderna et Pfizer" utilisés dans la lutte contre le Covid-19 "pouvaient provoquer des effets secondaires liés au cœur chez les jeunes hommes". Elle précise que des "inflammations du muscle cardiaque et de la paroi externe du cœur" ont été enregistrées dans de rares cas.

Ainsi, la journaliste indique qu'au 14 novembre, sur un million d'hommes âgés de 10 à 19 ans ayant reçu le vaccin Moderna, de tels effets secondaires étaient signalés chez 81 d'entre eux. Les chiffres redescendent à 15 pour ceux ayant reçu le vaccin Pfizer. C'est pourquoi il a été proposé que dorénavant "un avertissement des risques" soit joint à chaque vaccin.