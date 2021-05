Liste verte, orange ou rouge : les touristes étrangers soumis à des critères pour venir cet été dans l'Union européenne

Les frontières européennes restent fermées, mais il sera possible, à certaines conditions, de se rendre sur le continent cet été. Invité du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro ce dimanche 23 mai, Jean-Yves Le Drian a rappelé le principe et détaillé les exceptions. "Les Européens ont décidé ensemble mercredi dernier de mettre en place une logique de réouverture aux pays extra-européens en fonction d’un certain nombre de critères", a indiqué le ministre des Affaires étrangères, se félicitant de "l’immense progrès qu’a fait l’Europe en si peu de temps" sur le front de l’épidémie : "On a su gérer la sortie de crise et la gestion des frontières".