Non, une foule monstre ne s'est pas rassemblée en Roumanie contre les mesures sanitaires

Sauf que cette image ne montre pas des opposants aux mesures sanitaires en Roumanie. Une simple recherche inversée sur Google, étape indispensable pour retrouver l'auteur, la date et le lieu d'une prise de vue, nous en apporte la preuve. On découvre alors que si elle a bien été prise en Roumanie, l'image remonte à une époque où la pandémie n'existait pas. Il y a plus de quatre ans, le 5 février 2017, comme en atteste cette capture d'écran des archives de l'AFP.

Si l'internaute évoque une manifestation contre le gouvernement, le cliché a ensuite été partagé des centaines de fois. Et les propos déformés pour en faire une supposée mobilisation contre les décrets en place pour lutter contre le coronavirus. "Et en France, c'est quand?", commentent même certains internautes.

Selon les médias locaux, "un demi million de personnes" avait manifesté ce dimanche-là. On était alors au sixième jour d'une contestation d'ampleur, dont LCI et d'autres médias français s'étaient faits l'écho, contre un décret très controversé sur la corruption. Devant le siège du gouvernement, sur la place Victoriei à Bucarest, les habitants s'étaient réunis en nombre pour demander la suppression de ce texte, annoncé une semaine plus tôt, et qui aurait permis à des hommes politiques d'échapper à des poursuites pour certaines infractions de corruption. Le gouvernement roumain avait finalement plié face à la contestation. L'AFP évoquait alors des manifestations "sans égal depuis la chute du régime communiste".