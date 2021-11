Covid-19 : un nouveau variant, aux multiples mutations, détecté en Afrique du Sud

À ce jour, 22 cas ont été signalés, touchant principalement des jeunes, selon l'Institut national des maladies transmissibles (NICD). Mais, selon le NICD, le nombre de cas détectés et le pourcentage de tests positifs augmentent rapidement, en particulier dans la province la plus peuplée du Gauteng, qui comprend Pretoria et Johannesburg.

L'apparition de ce variant est sans doute à l'origine de l'augmentation "exponentielle" des contaminations ces dernières semaines, selon le ministre de la Santé, Joe Phaahla, présent à la conférence de presse. D'autres cas ont été signalés au Botswana voisin et à Hong Kong, sur une personne de retour d'un voyage en Afrique du Sud.

L'Afrique du Sud, qui craint une nouvelle vague de la pandémie d'ici à la fin de l'année, est officiellement le plus touché du continent par la pandémie. Il compte plus de 2,9 millions de cas et plus de 89.600 décès.