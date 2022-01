Au Québec, les droits de garde d’un père non-vacciné temporairement suspendus

Le père demandait au départ à prolonger pendant les fêtes de fin d'année son droit de garde. Soulignant de récentes positions de ce dernier contre les vaccins anti-Covid, le juge des affaires familiales a finalement levé tous les droits du père jusqu'en février, sauf s'il décidait de se faire vacciner.

Pour le magistrat, la protection de l'enfant contre le virus "n'est pas totale" et "semble même être réduite" face à la contagiosité du variant Omicron, majoritaire dans le pays. En outre, la mère réside avec son conjoint et leurs deux autres enfants, âgés de sept mois et de 4 ans et non-vaccinés. Au Canada, en effet, il n'est possible de recevoir une dose de vaccin qu'à partir de l'âge de 5 ans.

"Dans ces circonstances, il n'est dans l'intérêt d'aucun des trois enfants" que le père puisse voir celui de 12 ans "à l'heure actuelle", souligne le juge.