Clap de fin pour le masque en intérieur aux États-Unis ? Bientôt possible, selon de nombreux experts

Bientôt possible de tomber le masque en intérieur aux États-Unis ? La campagne de vaccination, menée à vitesse grand V, ressemblant à une franche réussite, de nombreux observateurs et experts annoncent la fin prochaine de l'obligation de port du masque dans le pays, y compris en intérieur. "Ceux qui sont déjà complètement vaccinés peuvent porter un masque en signe de solidarité ou symboliquement, mais cela ne bénéficie à personne d'autre", explique Vinay Prasad, épidémiologiste à l'Université de Californie à San Francisco (UCSF). Selon lui, "il y a une probabilité incroyablement basse qu'une infection puisse être détectée par un test PCR, encore moins qu'elle soit transmise à quelqu'un" lorsqu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19.

Même son de cloche du côté de Monica Gandhi, professeure spécialisée dans les maladies infectieuses à l'UCSF et auteure de nombreuses publications sur l'importance du masque durant la pandémie. "Le masque est un outil, et les vaccins sont la solution. Un outil n'est plus utile une fois que vous avez la solution donc quand nous arriverons à un certain niveau de vaccination, il ne sera plus requis", explique-t-elle.