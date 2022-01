Depuis l'arrivée d'Omicron aux États-Unis, les hospitalisations d'enfants augmentent

C'est un cri d'alerte que l'Académie américaine de pédiatrie a fait passer mardi 4 janvier. "Les cas de Covid-19 chez les enfants américains ont atteint le nombre de cas le plus élevé jamais signalé depuis le début de la pandémie", a-t-elle prévenu via un communiqué publié sur son site internet.

Selon des données recueillies par l'association professionnelle , 325.340 cas ont été enregistrés lors de la semaine du 23 décembre, contre 198.551 cas au cours de la semaine précédente. Et bien que les formes graves de Covid soient encore rares chez les jeunes enfants, le nombre important de nouveaux cas inquiète les médecins.

Certains médecins craignent, proportionnellement, que le nombre de cas graves, qui restent malgré tout très bas, augmentent également au cours du mois de janvier. "Je pense que beaucoup de parents se fient à l'idée que si leur enfant est en bonne santé, il est très peu probable qu'il puisse tomber malade à cause de Covid. C'est faux", confiait Amy Edwards, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l'hôpital universitaire Rainbow Babies & Children's Hospital de Cleveland à NBC News.

Cette hausse serait en partie liée aux caractéristiques du variant Omicron, réputé plus contagieux. "Davantage d'enfants sont infectés par ce virus hautement transmissible, et avec cela, il y aura naturellement davantage d'hospitalisations d'enfants", avait rappelé la semaine dernière lors d'un point presse le Dr. Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire.

Pour autant, certains médecins rappelaient également que de nombreux jeunes étaient hospitalisés et diagnostiqués positifs au Covid justement lors de leur hospitalisation. C'est ce que constatait par exemple le chirurgien pédiatrique Chethan Sathya qui avait ainsi écrit dans un tweet : "J'étais de garde à l'hôpital pour enfants de New York ce week-end, et littéralement chaque enfant que nous opérons ou voyons est positif au COVID".

Une affirmation par la suite reprise et expliquée par le Dr. Fauci. "Si vous regardez les enfants qui sont hospitalisés, beaucoup d'entre eux sont hospitalisés avec le COVID, plutôt qu'à cause du COVID... si un enfant entre à l'hôpital, il est automatiquement testé pour le COVID et il est compté comme un individu hospitalisé pour le COVID", a-t-il précisé lors d'un point presse le 31 décembre dernier.